В Xiaomi опровергли отказ от выпуска Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Сегодня многие СМИ написали, что компания Xiaomi выпустит сразу флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro вместо 13-й линейки, чтобы сравнять счёт с Apple. Это объявлялось тем, что новые смартфоны получат сходный с iPhone 14 дизайн и наименование. Однако теперь слухи опровергнуты официально.

Работник отдела по связям с общественностью Ван Хуа (Wang Hua) заявил, что на данный момент компания не планирует менять название продукта, а серия Xiaomi Mi 13 готовится к выпуску в обычном режиме.

При этом новые флагманы получат «из коробки» новейшую прошивку MIUI 14, которую покажут одновременно со смартфонами. Презентация ожидается 1 декабря.