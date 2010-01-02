В Windows XP нашли отменённый вариант меню «Пуск» на весь экран

Как известно, недавно в сети появились исходники Windows XP. И там энтузиасты уже нашли незадействованную тему оформления, похожу на Mac OS. Теперь же найден и неизвестный ранее вариант полноэкранного меню «Пуск». Да, он появился за годы до Windows 8.

As Microsoft was shifting from web based shell experiences to DirectUI based ones, they also recreated the Whistler full screen Start Page. Build 2410 contains fully functional code for it hidden behind a cryptic registry value. Broken out of box but I was able to get it work! pic.twitter.com/7onuzYqv9c — Albacore (@thebookisclosed) October 3, 2020

В реестре предварительной сборки под номером 2410 энтузиаст под ником Albacore сумел найти и включить особый вариант меню. По его данным, при нажатии на кнопку «Пуск» (Start в английской версии ОС), сворачивает и разворачивает список приложений, но не открывает дополнительных окон.

In case you wonder, the Start button does map to it. The regular Start menu is nowhere to be seen. It's kinda funny that we could've faced the Windows 8 predicament 10 years early. pic.twitter.com/lqSCgvlt2U — Albacore (@thebookisclosed) October 3, 2020

You can also change the images in the carousel up top 😀 pic.twitter.com/gzpxgVS7qm — Albacore (@thebookisclosed) October 3, 2020

Сообщается, что ещё при подготовке ОС с кодовым названием Neptune планировалось сделать меню «Пуск» полноэкранным. Возможно, это хотели сделать из-за появившихся тогда первых планшетных компьютеров.

Этот вариант интерфейса позволил бы получить быстрый доступ к разделу поддержки, проводнику, почтовому приложению, браузеру и строке поиска. Однако по неизветной причине от этого отказались.