В Windows XP нашли отменённый вариант меню «Пуск» на весь экран

Как известно, недавно в сети появились исходники Windows XP. И там энтузиасты уже нашли незадействованную тему оформления, похожу на Mac OS. Теперь же найден и неизвестный ранее вариант полноэкранного меню «Пуск». Да, он появился за годы до Windows 8.
В реестре предварительной сборки под номером 2410 энтузиаст под ником Albacore сумел найти и включить особый вариант меню. По его данным, при нажатии на кнопку «Пуск» (Start в английской версии ОС), сворачивает и разворачивает список приложений, но не открывает дополнительных окон.
Сообщается, что ещё при подготовке ОС с кодовым названием Neptune планировалось сделать меню «Пуск» полноэкранным. Возможно, это хотели сделать из-за появившихся тогда первых планшетных компьютеров.
Этот вариант интерфейса позволил бы получить быстрый доступ к разделу поддержки, проводнику, почтовому приложению, браузеру и строке поиска. Однако по неизветной причине от этого отказались.
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