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Новости

В Windows XP наши секретную тему оформления в стиле Mac

Благодаря утечке исходников Windows XP в системе нашли секретную тему оформления в стиле Mac. Похоже, что её создавали на ранних этапах ещё до релиза ОС, однако затем не стали выпускать по неким причинам.

Тема называется Candy и включает дизайн, достаточно сильно напоминающий интерфейс Aqua, который показали на Macworld Conference & Expo в 2000 году. Вероятно, из-за сходства и боязни судебных преследований, тему и не опубликовали.

  • Без названия (1) Large
  • Без названия 1 Large

Впрочем, у неё стоит статус «только для внутреннего использования», так что не исключено, что её и не планировали выпускать, а лишь тестировали.

Сам тема не завершена, но кнопка «Пуск», некоторые другие кнопки и элементы выполнены в новом оформлении. Не исключено, что энтузиасты в конечном итоге сделают полноценную тему.

Источник:
The Verge
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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