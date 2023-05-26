Взломан алгоритм активации Windows XP спустя 21 год — ОС теперь можно активировать офлайн

Ретро-энтузиасты смогли взломать алгоритм активации Windows XP и изменив его таким образом, что активация операционной системы стала возможна без подключения к интернету. Информацию об этом событии опубликовали авторы блога Tinyapps и она привлекла внимание таких крупных технологических изданий, как Ars Technica и Tom’s Hardware.

Утилита с названием xp_activate32.exe, не является «кряком». Вместо этого она позволяет активировать Windows XP с использованием лицензионного ключа. Ранее пользователи сталкивались с проблемами активации из-за отключения серверов активации Microsoft для ОС.

Разработчики утилиты утверждают, что её использование обеспечивает наиболее безопасный способ активации Windows XP, поскольку он не требует подключения к интернету, что может снизить риск безопасности для компьютера, работающего на этой ОС.

Официальная поддержка Windows XP была прекращена компанией Microsoft в апреле 2014 года, а операционная система была выпущена в октябре 2001 года. Тем не менее, существует значительное количество пользователей, продолжающих использовать её.