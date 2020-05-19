В Windows 10 вернут функцию из Windows 7
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Новости

В Windows 10 вернут функцию из Windows 7

В новой версии Windows 10 под номером 2004 появится функция, которая была только в Windows 7, а именно поддержка протокола Bluetooth A2DP. Данная технология позволяет передавать звук с любого устройства на внутренние динамики ноутбука. Кроме того, информацию о появлении «старой» функции подтвердили представители Microsoft.

  • Windows 10 2

Также появится архитектура графического драйвера для видеокарт WDDM 2.7, которая улучшит частоту кадров и сократит время задержки в игровых проектах.

Апдейт Windows 10 May 2020 Update выйдет с 26 по 28 мая.

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