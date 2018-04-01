В Windows 10 появится простая установка драйверов и обновлений

Microsoft ведёт разработки в области упрощенной установки драйверов и обновлений, которые не относятся к безопасности в Windows 10. Об этом заявила компания после выхода Windows 10 Build 19536.

Ожидается, что обновленная система позволит обычному пользователю отказаться от сторонних программ для установки драйверов. Кроме того, планируется отказаться от Менеджера устройств, который используется для установки, удаления и отката на ранние версии драйверов.

Функция установки и обновлений драйверов будет вынесена в единое место для более простого управления. Тем самым пользователь одним кликом мышки сможет обновить ПО системы без каких-либо технических знаний.

По слухам, новая система появится в крупном обновлении Windows 10 в 2020 году. Предположительно это произойдёт весной.