В «VK Мессенджере» появились папки

VK Мессенджер представил крупное обновление для организации личного и рабочего пространства в онлайне: в приложении появилась возможность группировать чаты по папкам — для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок.

В обновлённой версии VK Мессенджера пользователям также станут доступны ускоренная загрузка видео, обмен файлами с увеличенным лимитом до 4 Гб и многие другие улучшения. Кроме того, приложение теперь адаптировано под большие экраны планшетов iPad.

Папки помогут распределять переписки по разным тематикам, отделяя личные чаты от групповых, а чат-боты — от диалогов по работе и учёбе. Такой подход поможет навести порядок при большом количестве чатов, уменьшить риск потери важных сообщений, а также поддерживать комфортное рабочее и личное пространство в цифровой среде.

В актуальной версии приложения VK Мессенджер можно добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними.