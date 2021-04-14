В Telegram выпустили сразу два веб-приложения

Разработчики Telegram запустили сразу две новые веб-версии мессенджера. Они отличаются друг от друга, при этом дополняют обычный клиент. Кроме того, в них есть функции, которые отсутствуют в обычной программе. Это версии WebK и WebZ.
Они работают в браузере, а также в виде веб-приложений. Поддерживаются анимированные стикеры, папки для чатов и тёмные темы. Самое интересное, что версии создают разные команды.
Вот так выглядит список, что пока не работает WebK:
- Секретные чаты
- Голосовые чаты
- Редактор медиа
- Поддержка нескольких аккаунтов
- Голосовые и видеозвонки
В WebZ список того, что не работает, почти такой же. Разница только в одном пункте:
- Уведомления в браузере
- Секретные чаты
- Голосовые чаты
- Редактор медиа
- Поддержка нескольких аккаунтов
- Голосовые и видеозвонки
Клиенты доступны здесь: WebK и WebZ.
А тут — описания проблем и багов: WebK и WebZ.
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