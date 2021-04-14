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В Telegram выпустили сразу два веб-приложения

Разработчики Telegram запустили сразу две новые веб-версии мессенджера. Они отличаются друг от друга, при этом дополняют обычный клиент. Кроме того, в них есть функции, которые отсутствуют в обычной программе. Это версии WebK и WebZ. 

Они работают в браузере, а также в виде веб-приложений. Поддерживаются анимированные стикеры, папки для чатов и тёмные темы. Самое интересное, что версии создают разные команды.

Вот так выглядит список, что пока не работает WebK:

  • Секретные чаты
  • Голосовые чаты
  • Редактор медиа
  • Поддержка нескольких аккаунтов
  • Голосовые и видеозвонки

В WebZ список того, что не работает, почти такой же. Разница только в одном пункте: 

  • Уведомления в браузере
  • Секретные чаты
  • Голосовые чаты
  • Редактор медиа
  • Поддержка нескольких аккаунтов
  • Голосовые и видеозвонки

Клиенты доступны здесь: WebK и WebZ.

А тут — описания проблем и багов: WebK и WebZ.

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Источник:
Telegram, Telegram
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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