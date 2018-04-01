В Steam началась зимняя распродажа

Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019. За покупки пользователи получают специальные жетоны, которые можно обменять на купон скидкой в 320 рублей. За 5000 жетонов можно получить один скидочный купон (15 жетонов = 10 рублей).
Интересные скидки:
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege — 399 ₽
- PUBG — 474 ₽
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 2904 ₽
- Yakuza 0 — 407 ₽
- Yakuza KIwami — 803 ₽
- Yakuza Kiwami 2 — 1349 ₽
- Resident Evil 2 (2019) — 659 ₽
- Red Dead Redemption 2 — 1999 ₽
Новогодняя распродажа продлится до 3 января 2020 года.
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