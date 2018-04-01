В Steam началась зимняя распродажа

Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019. За покупки пользователи получают специальные жетоны, которые можно обменять на купон скидкой в 320 рублей. За 5000 жетонов можно получить один скидочный купон (15 жетонов = 10 рублей).

Интересные скидки:

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege — 399 ₽

PUBG — 474 ₽

Star Wars Jedi: Fallen Order — 2904 ₽

Yakuza 0 — 407 ₽

Yakuza KIwami — 803 ₽

Yakuza Kiwami 2 — 1349 ₽

Resident Evil 2 (2019) — 659 ₽

Red Dead Redemption 2 — 1999 ₽

Новогодняя распродажа продлится до 3 января 2020 года.