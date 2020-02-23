В Steam бесплатно раздают Evil Genius

Карантин продолжается, а это значит, что сейчас лучшее время для игр. Представители Rebellion загадали в этом году выпустить продолжение своей знаменитой игры – Evil Genius. Напомним, что это довольно популярная экономическая игра, где главный персонаж злодей со множеством заданий. Правда, геймеров и поклонников игры напрягает лишь один факт – Evil Genius 2: World Domination не имеет точной даты выхода.

Но и это не беда, ведь сейчас создатели предлагают всем сыграть в бесплатную версию для Steam. Для этого нужно обязательно забрать код активации на официальном сайте разработчика. Затем пройти процедуру регистрации и привязать к ново созданному аккаунту учетную запись от Steam.

Сама игра позволяет игрокам сделать то, что в реальной жизни под запретом. То есть, обустроить свое жилище по своему вкусу, привлечь под свои знамена наемников, всячески использовать в своих коварных планах миньонов, а также проводить различные миссии по всему миру. Напомним, что оригинальная версия вышла еще в далеком 2004 году, но до сих пор на нее пишут положительные отзывы.