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10 технологий, которые изменят жизнь людей в 2024 году по версии MIT

Журнал MIT Technology Review Массачусетского технологического института опубликовал список из 10 прорывных технологий 2024 года, которые могут оказать огромное влияние на человечество.

Искусственный интеллект

Нейросети уже стали неотъемлемой частью жизни, а в 2024 году их влияние будет только расти. Сейчас сотни миллионов людей взаимодействуют с генеративными инструментами, такими как ChatGPT. Они производят текст, изображения, видео и многое другое на основе описания. Их популярность изменила технологическую индустрию. OpenAI стала известнейшей компанией, а Google, Microsoft и другие IT-гиганты вынуждены инвестировать в технологию.

Солнечная энергия

Солнечная энергия является возобновляемым и экологически чистым источником энергии. Однако, ее эффективность до сих пор остается относительно низкой. В 2024 году фотоэлементы с перовскитом, которые обещают более высокую эффективность, чем традиционные фотоэлементы, начнут массово производиться. Это может сделать солнечную энергию более доступной и привлекательной для потребителей.

Apple Vision Pro

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, которая поступит в продажу в феврале 2024 года, имеет потенциал изменить то, как мы взаимодействуем с цифровым миром. Она может использоваться для игр, развлечений, обучения и работы. Однако, успех гарнитуры будет зависеть от наличия качественных приложений и игр, а также от цены.

Препараты от ожирения

Ожирение является глобальной проблемой здравоохранения. В 2024 году новые препараты, такие как Mounjaro и Wegovy, могут помочь справиться с ней. Они показали свою эффективность в снижении веса и улучшении здоровья пациентов с ожирением. Но эти лекарства не идеальны, они имеют побочные эффекты, а многие пациенты должны употреблять их всю жизнь. Неизвестны и долгосрочные последствия этих методов лечения. Тем не менее такое лечение в перспективе может улучшить здоровье миллионов людей.

Новые технологии геотермальной энергии

Геотермальная энергия является возобновляемым источником энергии, который может использоваться для выработки тепла и электричества. В 2024 году новые технологии бурения и прокладки труб могут сделать геотермальную энергию более доступной и эффективной.

Чиплеты

Чиплеты представляют собой небольшие модули, которые могут объединяться в более сложные интегральные схемы. Они позволяют повысить функциональность процессоров и продолжить работу закона Мура. В 2024 году чиплеты станут более распространенными, поскольку производители электроники будут искать способы создавать более мощные и сложные устройства.

Лекарства на основе редактирования генов

В конце 2023 года лекарство на основе редактирования генов впервые было одобрено для использования на людях. Это открытие дает новые возможности для лечения генетических заболеваний. В 2024 году ожидается появление новых лекарств на основе редактирования генов. Они могут помочь пациентам с серповидно-клеточной анемией, трансфузионно-зависимой бета-талассемией и другими заболеваниями.

Масштабирование суперкомпьютеров

Суперкомпьютеры используются для решения самых сложных научных и инженерных задач. В 2024 году суперкомпьютеры преодолели планку в один эксафлопс. Это означает, что они могут выполнять один квадриллион операций в секунду. Дальнейшее масштабирование суперкомпьютеров позволит ученым решать еще более сложные задачи, например, моделировать климат и ядерные реакции.

Тепловые насосы

Тепловые насосы являются эффективным способом обогрева и охлаждения помещений. В 2024 году продажи тепловых насосов выросли по всему миру. В США они впервые превзошли газовые печи. Тепловые насосы также становятся все более популярными в Европе, где они могут использоваться для получения тепла из земли или воздуха.

Убийцы Twitter

В 2022 году предприниматель Илон Маск купил соцсеть Twitter, которая сейчас известна как X. Он уволил большую часть сотрудников и отменил модерацию контента, что отпугнуло рекламодателей и пользователей. Теперь набирают обороты альтернативы, такие как Bluesky, Threads и другие.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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