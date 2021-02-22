В сети слили данные о самом мощном смартфоне в новой линейке Moto G

Как всегда, ресурс Geekbench помогает нам узнавать о новинках в сфере мобильных устройств. Так, на днях в базе данных сайта был замечен некий смартфон, который имеет 8 ГБ ОЗУ и чипсет Snapdragon 870. Также стало известно, что он работает на ОС Android 11. Как выяснилось, это самый мощный в новой линейке устройств – Moto G100, который в тестах набрал 957 и 2815 баллов.

Если верить источникам, то перед нами ничто иное, как глобальная версия Motorola Edge S, который вышел для Китая. Ожидается, что девайс будет официально представлен в конце этого месяца. Сам аппарат имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2500×1080 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Питается аппарат от батареи, емкостью 5 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки до 20 Вт.

Выделяется этот смартфон наличием двух фронтальных камер, разрешением 16 и 8 МП. Кстати, этот смартфон пока является единственным с поддержкой функции измерения частоты сердцебиения. А происходит это за счет одной из селфи-камер. Для определения сердечного ритма нужно запустить этот режим и смотреть в селфи-камеру в течение 15 секунд. Эта технология была разработана в недрах Lenovo и теперь впервые используется в смартфоне.