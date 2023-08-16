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В сети появился реалистичный макет iPhone 15 Pro

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 17:53

Известный инсайдер Маджин Бу разместил в X (бывш. Twitter) ряд фотографий прототипа iPhone 15 Pro. Несмотря на то, что снимки не раскрывают множество новых деталей, они позволяют сделать предположения о дизайне нового смартфона.

Изображения макета iPhone 15 Pro позволяют судить о том, как устройство будет лежать в руке. Экран с диагональю 6,1 дюйма остается неизменным, сохраняя баланс между удобством использования и функциональностью.

Также согласно слухам, iPhone 15 Pro будет оснащен корпусом из титанового сплава, который обещает быть легче, чем нержавеющая сталь в iPhone 14 Pro. Это решение должно способствовать более комфортному использованию устройства и сохранению прочности.

Передний вид «болванки» показывает характерный вырез Dynamic Island, который, по всей видимости, останется в пределах прежних размеров. Однако рамки экрана станут тоньше — около 1,5 мм, что создаст более современный внешний вид.

Значительным изменением станет замена порта Lightning на USB-C, но с некоторыми оговорками.

Предположительно, новые iPhone 15 будут представлены в сентябре 2023 года.

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Теги: 
Источник:
Wccftech
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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