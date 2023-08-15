Быстрый порт USB-C станет отличительной особенностью iPhone 15 Pro

Многие авторитетные инсайдеры неоднократно заявляли, что вся линейка смартфонов iPhone 15 получит порт USB-C вместо фирменного Lightning. Сегодня информатор Majin Bu предоставил очередную порцию информации.

Majin опубликовал новые изображения разъёма USB-C размещённого на отдельном шлейфе с цифровыми микрофонами и другими SMD-компонентами:

Ожидается, что базовые модели iPhone 15‌ и 15‌ Plus получат старый протокол USB 2.0, как и в айфонах с Lightning со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с, а флагманы iPhone 15 Pro‌ и 15 Pro‌ Max предложат интерфейс USB 3.2, который может предоставить скорость до 20 Гбит/с.

Кроме этого, есть фотография микросхемы с модельным номер 3LD3 разработки Apple. Ранее, подобные микросхемы в айфонах отвечали за настройку шифрования передачи. Ожидается, что этот чип будет распознавать лицензированную периферию и, в случае обнаружения кабеля без соответствующей цифровой подписи, микросхема ограничит скорость передачи данных, а возможно и скорость зарядки.

Таким образом Apple сможет выполнить требования Евросоюза и продолжить зарабатывать на продаже оригинальной продукции, а также на лицензировании периферии для сторонних производителей. Забота об экологии видимо, пока отменяется.

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.