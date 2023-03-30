Новости

В сети появилась фотография одной из частей очков смешанной реальности Apple

Apple представит гарнитуру смешанной реальности на конференции WWDC 2023, которая пройдет 5 июня. Об этом сообщает известный инсайдер Сонни Диксон в своем Twitter-аккаунте, опубликовав изображения компонентов устройства.

Согласное описанию, гарнитура будет оснащена от двух до трех дисплеев, включая два дисплея Micro OLED с 4K и разрешением до 3000 пикселей. Общее разрешение устройства составит 8K.

Кроме того, гарнитура будет оснащена дисплеем с наружной стороны, который сможет показывать выражение лица владельца, чтобы уменьшить чувство изоляции.

Сегодня появилась информация, что Apple перенесла производство на третий квартал текущего года.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Macrumors, Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии