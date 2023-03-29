Apple анонсировала WWDC 2023

Apple объявила дату конференции для разработчиков WWDC 2023. Она пройдет с 5 по 9 июня в Театре Стива Джобса. Компания уже принимает заявки на посещение мероприятия на своем сайте.

По слухам, на конференции будут представлены новые версии операционных систем: iOS 17, macOS 14, watchOS 8 и tvOS 17. Кроме того, Apple готовится анонсировать свои первые очки смешанной реальности, на что может указывать постер-приглашение.

Ранее стало известно, что сотрудники Apple не уверены в популярности будущего AR-шлема.