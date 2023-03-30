Apple перенесла старт производства AR-шлема

Apple решила перенести начало производства AR-шлема на третий квартал этого года. По мнению авторитетного аналитики Минг-Чи Куо, сборка необычного устройства может стартовать в августе или сентябре 2023 года.

Изначально компания планировала запустить производство шлема смешанной реальности на май или июнь. Всего был расчет на выпуск около 500 тысяч экземпляров, но в итоге план составлен в 2023 году на 200-300 тысяч устройств.

Анонс AR-шлема от Apple ожидается летом на конференции для разработчиков WWDC 2023.