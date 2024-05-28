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В Сети показали первый вариант ремешков для Apple Watch

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Валентин Снежин сегодня в 18:34

Инсайдер под ником StellaFudge в X рассказал о ранних планах Apple по выпуску ремешков для Apple Watch с металлической застежкой.

Сам ремешок должен был быть изготовлен из силикона в красном и белом цветах. Также были варианты из натуральной кожи в красной, коричневом и фиолетовом цветах.

Предположительно, Apple отказалась от таких ремешков из-за возможных сложностей с металлической пряжкой. Такое изделие могло вызывать аллергию, а возможность поломки увеличивалась с несколько сотен раз.

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Источник:
IThome
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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