В Сети показали первый вариант ремешков для Apple Watch

Инсайдер под ником StellaFudge в X рассказал о ранних планах Apple по выпуску ремешков для Apple Watch с металлической застежкой.

Сам ремешок должен был быть изготовлен из силикона в красном и белом цветах. Также были варианты из натуральной кожи в красной, коричневом и фиолетовом цветах.

Предположительно, Apple отказалась от таких ремешков из-за возможных сложностей с металлической пряжкой. Такое изделие могло вызывать аллергию, а возможность поломки увеличивалась с несколько сотен раз.