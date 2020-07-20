В сеть выложили базу данных пользователей Avito и «Юла»

В открытом доступе появились данные 600 тысяч пользователей сервиса Avito и «Юла». В них содержатся адрес, номер телефона, почта и прочая пользовательская информация. По мнению специалистов, данные могут использоваться для рассылки спама или мошеннических действий.

Avito не видит никаких проблем и отмечают, что речь идёт не об утечке базы данных, а всего лишь о сборе информации, которая есть в открытом доступе.

На хакерском форуме подобная база из пользователей Avito и «Юла» находится в свободном доступе и доступна для загрузки любому желающему. Каталог состоит из шести файлов формата .csv. Файлы не имеют защиты и открываются в любом приложении для редактирования таблиц.

Каждая таблица содержит около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона, адресов и категорией товара.

По всей видимости данные были получены с помощью парсера, который собирает данных с сайтов. С помощью данных мошенники могут совершать обзвон, применять методы социальной инженерии и получать деньги обманным путём.