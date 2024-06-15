В сеть слили почти все характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Сразу после того, как в сети появились все характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6, жертвой утечки стала и другая «раскладушка» — Samsung Galaxy Z Flip 6. Спецификации двух смартфонов опубликовали почти за месяц до дебюта на презентации Galaxy Unpacked.

Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Габариты: 165,1×71,9×6,9 мм в разложенном виде (в сложенном — 85,1×71,9×14,9 мм), 187 г

Основной (внутренний) экран: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2640×1080, 120 Гц

Внешний экран: 3,4 дюйма, Super AMOLED, 720×748

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Память: 256/512 (UFS 4.0)

Батарея: 4000 мАч

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, PDAF; ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2; фронтальная — 10 Мп, f/2.2

ОС: Android 14

Связь: Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 1, NFC

Камеры Galaxy Z Flip 6 будут способны снимать видео в разрешении 4K со скоростью 60 FPS, а также в 1080p со скоростью 120 или 240 FPS.

Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах: мятном, серебристом, жёлтом и синем. Цены на Galaxy Z Flip 6 будут следующие:

256 ГБ — $1099 (~98 200 рублей)

512 ГБ — $1220 (~109 000 рублей)