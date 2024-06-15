В сеть слили почти все характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6

Сразу после того, как в сети появились все характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6, жертвой утечки стала и другая «раскладушка» — Samsung Galaxy Z Flip 6. Спецификации двух смартфонов опубликовали почти за месяц до дебюта на презентации Galaxy Unpacked.
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 6
- Габариты: 165,1×71,9×6,9 мм в разложенном виде (в сложенном — 85,1×71,9×14,9 мм), 187 г
- Основной (внутренний) экран: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2640×1080, 120 Гц
- Внешний экран: 3,4 дюйма, Super AMOLED, 720×748
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
- Память: 256/512 (UFS 4.0)
- Батарея: 4000 мАч
- Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, PDAF; ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2; фронтальная — 10 Мп, f/2.2
- ОС: Android 14
- Связь: Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E, USB 3.2 Gen 1, NFC
Камеры Galaxy Z Flip 6 будут способны снимать видео в разрешении 4K со скоростью 60 FPS, а также в 1080p со скоростью 120 или 240 FPS.
Смартфон будет доступен в нескольких цветовых вариантах: мятном, серебристом, жёлтом и синем. Цены на Galaxy Z Flip 6 будут следующие:
- 256 ГБ — $1099 (~98 200 рублей)
- 512 ГБ — $1220 (~109 000 рублей)