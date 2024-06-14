Все характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6 утекли в сеть

За несколько недель до предполагаемого анонса в сеть утекли все характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6.

Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6

Габариты: 153,5×132,6×5,6 мм в разложенном виде (в сложенном — 153,5×68,1×12,1 мм), 239 г

Основной (внутренний) экран: 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2160×1856, 120 Гц

Внешний экран: 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2376×968, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256/512/1024 ГБ (UFS 4.0)

Батарея: 4400 мАч

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; сверхширокоугольная — 12 Мп, f/2.2, 120°; телеобъектив — 10 Мп, f/2.4, 3x, OIS; фронтальные — 10 Мп, f/2.2 и 4 Мп, f/1.8

ОС: Android 14

Связь: Bluetooth 5.3, LTE, 5G, WiFi 6, USB 3.2 Gen 1, NFC, UWB

Согласно утечке, на Galaxy Z Fold 6 можно будет записывать видео в разрешении 8К при 30 FPS, а также FHD – до 240 FPS.

Модель будет доступна в трех цветах: темно-синем, серебристом и розовом. Цена новинки – от $1900, что на $100 дороже по сравнению с предшественником. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 дебютирует 10 июля в рамках презентации Galaxy Unpacked.

В начале июля первое официальное изображение Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 утекло в сеть. Его по ошибке опубликовали на официальном сайте Samsung Казахстан.