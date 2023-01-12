В «Сбере» разработали собственное ПО для установки приложения СБОЛ на iPhone

В прошлом году приложение «Сбербанк Онлайн» дважды удаляли из App Store. То же самое актуально и для СБОЛ — это клон «Сбербанк Онлайн». И вот теперь в «Сбере» рассказали о том, как они могут ставить приложение без магазина.

Для этого разработана утилита Sberbank Installer iOS, которая установлена на ПК. Если подключить к нему смартфон, то на него можно установить банковское приложение. При этом телефон должен быть разблокирован, а сама операция проводится в отделении банка. Заявлено, что такая услуга бесплатна и доступна в 5000 отделений «Сбера». Всего же у банка около 14 000 отделений по всей стране.

В компании пояснили, что установкой занимается отдельный специалист, которому нужно отдать разблокированный телефон. После этого он подключает телефон по кабелю и устанавливает приложение, а «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода». Затем приложение можно использовать.

Технические подробности пока неизвестны, но это похоже на работу iMazing и подобных приложений, которые можно купить открыто. При этом компания Apple, очевидно, знает об этом. Потому не стоит исключать, что iMazing и подобные системы рано или поздно просто перестанут работать.