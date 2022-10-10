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В App Store снова появился СБОЛ — клон «СберБанк Онлайн»

В App Store снова появилось приложение «СБОЛ», которое полностью повторяет функционал «Сбербанка Онлайн». Последний удалили из цифрового магазина еще весной из-за санкций.

В самом поиске App Store приложение не ищется и доступно только по прямой ссылке тут.

Разработчиком выступает тот же LLC OPEN INFORMATION SOLUTIONS (ООО «Открытые ИТ-решения»). В прошлый раз приложение удалили из App Store спустя несколько дней.

Установить «СБОЛ» рекомендуется тем, у кого сгрузился «Сбербанк Онлайн» или новым пользователям.

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Источник:
App Store

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