В России злоумышленники начали охотиться за банковскими вкладами

Клиенты банковских организаций начали сталкиваться с новой схемой злоумышленников. Мошенник под видом сотрудника банка предлагает им оформить вклад под более высокий процент, чтобы получить доступ к их денежным средствам на счетах.

Мошенники звонят клиенту банка и начинают рассказывать о выдуманной акции банка, предлагая оформить вклад под более выгодный процент. После, они высылают ссылку на поддельную страницу, которая копирует фирменный стиль сайта существующего банка.

После перехода на такую страницу, клиент банка вводит свой логин и пароль, а после может потерять весь свой вклад. Многие российские пользователи знают, что никому нельзя сообщать коды подтверждения по телефону или смс-сообщений, но могут поверить в заманчивое предложение с поддельным сайтом.

Интерес мошенников направился к вкладам из-за того, что у людей на депозитных счетах хранятся больше денег, чем на самой карте.