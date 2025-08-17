Мошенники использовали Max, чтобы выманить у женщины 2,45 млн ₽ | The GEEK
close
Новости

Мошенники использовали Max, чтобы выманить у женщины 2,45 млн ₽

Новый эпизод крупного мошенничества.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 16:46

В Санкт-Петербурге 70-летняя жительница Красногвардейского района стала жертвой мошенников. Как сообщает «МК в Питере», преступники использовали схему с подставными «сотрудниками банков и спецслужб» и предложили женщине установить мессенджер Max для связи.

Сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Росфинансов». Он сообщил, что её накопления якобы нужно «защитить и задекларировать». Затем к разговору подключился второй злоумышленник, но уже под видом представителя ФСБ.

Женщину убедили передать крупную сумму наличными курьерам у подъезда. В общей сложности она отдала злоумышленникам 2,45 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Правоохранительные органы ищут подозреваемых.

Ранее лжесотрудник Роскомнадзора выманил через мессенджер Max у россиянки 444 тыс. рублей.

Напомним, что Роскомнадзор (РКН) официально заявил о частичной блокировке функции голосовых вызовов (VoIP) в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Основная причина — активное использование этих сервисов мошенниками и отказ компаний выполнять требования российского законодательства.

id·207828·20250817_1646
Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей
В мессенджере Max уже нашли первых мошенников
Telegram запустил поиск по всем публичным каналам, рейтинг пользователей и коллекции подарков
Telegram тестирует рейтинг пользователей: что известно о новой системе уровней
В России предложили замедлить или полностью заблокировать Telegram

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK