Мошенники использовали Max, чтобы выманить у женщины 2,45 млн ₽

В Санкт-Петербурге 70-летняя жительница Красногвардейского района стала жертвой мошенников. Как сообщает «МК в Питере», преступники использовали схему с подставными «сотрудниками банков и спецслужб» и предложили женщине установить мессенджер Max для связи.

Сначала пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Росфинансов». Он сообщил, что её накопления якобы нужно «защитить и задекларировать». Затем к разговору подключился второй злоумышленник, но уже под видом представителя ФСБ.

Женщину убедили передать крупную сумму наличными курьерам у подъезда. В общей сложности она отдала злоумышленникам 2,45 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Правоохранительные органы ищут подозреваемых.

Ранее лжесотрудник Роскомнадзора выманил через мессенджер Max у россиянки 444 тыс. рублей.

Напомним, что Роскомнадзор (РКН) официально заявил о частичной блокировке функции голосовых вызовов (VoIP) в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Основная причина — активное использование этих сервисов мошенниками и отказ компаний выполнять требования российского законодательства.