Лжесотрудник Роскомнадзора через мессенджер Max похитил у россиянки 444 тыс. рублей

В Курске 34-летняя женщина лишилась 444 тысяч рублей после общения с мошенниками в «национальном мессенджере» Max. Об этом рассказали в Управлении МВД России по Курской области.

По данным полиции, злоумышленник позвонил курянке в Max и сказал, что ей пришла посылка. Он попросил продиктовать код из смс-сообщения. Даже не ожидая посылки, женщина передала код. После этого на нее обрушились звонки из различных госучреждений.

Лжесотрудник Роскомнадзора убедил женщину, что предыдущий звонок был попыткой похитить ее сбережения. После чего испуганная россиянка продолжила выполнять инструкции мошенников. В частности, она установила специальное приложение на смартфон, пошла к банкомату и перевела в общей сложности почти полмиллиона рублей на «безопасную» банковскую ячейку. Когда мошенники попытались выманить еще денег, курянка усомнилась и обратилась в полицию.

Ранее Роскомнадзор начал блокировать голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, чтобы якобы бороться с мошенниками. В ведомстве отмечали, что иностранные мессенджеры стали одним из каналов для обмана, хотя по данным Банка России в 2024 году на мессенджеры приходилось лишь 15,7% атак.