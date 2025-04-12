В России запустили космический челлендж с возможностью поехать на космодром

В День космонавтики стартует интеллектуальный челлендж «Космический вызов» от российской аэрокосмической компании «БЮРО 1440». Его участникам предлагается пройти тест, который объединяет историю космических достижений с современными инженерными решениями.

Тест состоит из вопросов о космосе и технологиях разной сложности — от простых до тех, с которым сталкиваются инженеры компании. Участникам теста потребуется не только знание теории, но и умение применять логику, анализировать информацию и находить нестандартные решения.

Тест станет доступен 12 апреля в 14:40 по московскому времени и будет открыт для прохождения до 19 апреля. Лучшие участники получат возможность посетить один из действующих космодромов, а также побывать в Центре управления полетами спутников.