В России стартовали продажи GAC Hyptec HT со встроенным Яндекс Авто

GAC Hyptec HT вышел в России со встроенной платформой Яндекс Авто. Она интегрирована в мультимедийную систему кроссовера с экраном диагональю 14,6 дюйма.

В Яндекс Авто доступны Карты, Музыка и Книги. Карты строят маршруты с учётом пробок, показывают светофоры на пути и время до смены сигнала, если такие данные доступны. При быстром приближении к красному сигналу система может предупредить водителя звуком.

Сервисы можно использовать после входа через Яндекс ID. Карты, музыку и аудиокниги можно скачать заранее, чтобы они работали при нестабильном интернете.

Hyptec HT получил акустическую систему с 21 динамиком и поддержкой Dolby Atmos 7.1.2. Часть динамиков встроена в подголовник водительского сиденья.

GAC Hyptec HT — электрический кроссовер с задним приводом и мотором мощностью 245 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Батарея ёмкостью 68,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км по циклу NEDC, а зарядка мощностью до 180 кВт позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 23 минуты.

На российском рынке модель доступна в одной комплектации с отделкой кожей Наппа и искусственной замшей, передними сиденьями с электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажем.

Стоимость GAC Hyptec HT в России начинается от 5 699 000 ₽.