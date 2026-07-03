В России стартовали продажи GAC Hyptec HT со встроенным Яндекс Авто
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В России стартовали продажи GAC Hyptec HT со встроенным Яндекс Авто

Премиальный электрический кроссовер GAC Hyptec HT вышел на российский рынок со встроенной платформой Яндекс Авто.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:49
В России стартовали продажи GAC Hyptec HT со встроенным Яндекс Авто

GAC Hyptec HT вышел в России со встроенной платформой Яндекс Авто. Она интегрирована в мультимедийную систему кроссовера с экраном диагональю 14,6 дюйма.

В Яндекс Авто доступны Карты, Музыка и Книги. Карты строят маршруты с учётом пробок, показывают светофоры на пути и время до смены сигнала, если такие данные доступны. При быстром приближении к красному сигналу система может предупредить водителя звуком.

Сервисы можно использовать после входа через Яндекс ID. Карты, музыку и аудиокниги можно скачать заранее, чтобы они работали при нестабильном интернете.

Hyptec HT получил акустическую систему с 21 динамиком и поддержкой Dolby Atmos 7.1.2. Часть динамиков встроена в подголовник водительского сиденья.

GAC Hyptec HT — электрический кроссовер с задним приводом и мотором мощностью 245 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Батарея ёмкостью 68,8 кВт·ч обеспечивает запас хода до 510 км по циклу NEDC, а зарядка мощностью до 180 кВт позволяет восполнить заряд с 10% до 80% за 23 минуты.

На российском рынке модель доступна в одной комплектации с отделкой кожей Наппа и искусственной замшей, передними сиденьями с электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажем.

Стоимость GAC Hyptec HT в России начинается от 5 699 000 ₽.

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