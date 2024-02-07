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В России уничтожат 120 000 единиц техники Apple на 2 млрд рублей

Администрация Перми нашла подрядчика, который утилизирует технику Apple, Samsung и других брендов. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

Согласно документации, уничтожены будут 26 единиц техники. Среди них: планшет iPad mini 4, кнопочные телефоны Nokia 220 DS и Nokia 225 DS, смартфоны Samsung Galaxy S3 SS и Galaxy J4, Lenovo A1000, мониторы Samsung и другая техника.

Скриншот из документации к аукциону
Скриншот из документации к аукциону
Скриншот из документации к аукциону

Уничтожение техники связано с запретом для госслужащих использовать подобные устройства. При этом, по оценкам MRG, в 2024 году будет уничтожено 120 тысяч единиц техники Apple на 2 млрд рублей. Аналогичные аукционы будут появляться и в других регионах России.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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