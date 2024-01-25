В России стартуют продажи среднебюджетников POCO X6, POCO X6 Pro и POCO M6 Pro

С 1 февраля в России стартуют продажи трех новейших смартфонов Xiaomi – POCO X6, POCO X6 Pro и POCO M6 Pro. Приобрести устройства можно будет в Ситилинке.

POCO X6 представлен в чёрном, синем и белом цветах, POCO X6 Pro – в черном, сером и жёлтом, а POCO M6 Pro – чёрном, синем и фиолетовом.

POCO X6 POCO X6 Pro POCO M6 Pro

Цены на смартфоны следующие:

POCO X6 (8/256) – 28 990 рублей

POCO X6 (12/256) – 31 990 рублей

POCO X6 Pro (8/256) – 33 990 рублей

POCO X6 Pro (12/512) – 39 990 рублей

POCO M6 Pro (8/256) – 22 990 рублей

POCO M6 Pro (12/512) – 27 990 рублей

POCO X6 Pro выделяется среди других, как первый смартфон Xiaomi с операционной системой HyperOS. «Из коробки» POCO X6 и POCO M6 Pro поставляются с MIUI 14, но в дальнейшем также получат новейшую ОС Xiaomi.