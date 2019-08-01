В России стартовали продажи Poco F2 Pro

Наконец-то Poco F2 Pro добрался и до России. Долгожданную международную версию Redmi K30 Pro долго ждали в нашей стране и теперь она доступен для покупки. Заметим, что в европейских странах старт продаж был еще в июне. На данный момент смартфон предлагается по цене в 50 тыс. рублей. Его можно приобрести как в официальном магазине производителя, так и у некоторых ритейлеров.

А вот на площадке AliExpress Tmall, но только сегодня, аппарат можно приобрести со значительной скидкой. Вместо ценника на 50 тыс. рублей, здесь гаджет стоит 42 тыс. рублей. На данный момент доступен вариант с 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ. Poco F2 Pro на рынке появится в трех цветовых вариантах: сером и голубом, а также в стандартном белом.

Аппарат получил дисплей диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+, что соответствует 2400х1080 пикселей. Дактилоскопический сканер вмонтирован в дисплей. Экран занимает большую часть дисплея, так как фронтальная камера выдвигается из корпуса и имеет разрешение 20 МП. На задней панели присутствует квадрокамера с основным датчиком, разрешением 64 МП.

В основу работы Poco F2 Pro положен чипсет Snapdragon 865 и быстрая память стандарта UFS 3.1. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 4 700 мАч, который имеет поддержку быстрой зарядки, мощностью 33 Вт. Не обошлось и без наличия модуля NFC. А на днях представители Xiaomi объявили, что продажи Redmi K30 на домашнем рынке превысили 3 миллиона экземпляров.