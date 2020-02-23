Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro. Мероприятие прошло в официальном аккаунте Redmi в китайской соцсети Weibo.

Характеристики:

  • Процессор: Snapdragon 865 с 5G-модемом
  • Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED, HDR10+, 60 Гц
  • Оперативная память: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ (Zoom Edition)
  • Флеш-память: 128 ГБ / 256 ГБ
  • Камера: основная на 64 Мп, телеобъектив на 8 Мп с поддержкой макросъемки, широкоугольник на 13 Мп, 2-мегапиксельный ToF-сенсор
  • Фронтальная камера: 20 Мп, выдвижной механизм
  • Аккумулятор: 4700 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт — 100% за 63 минуты
  • ОС: Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Смартфон Redmi K30 Pro будет предлагаться в черном, белом, синем и фиолетовом цветах. Стоимость базовой модели начинается от 2 999 юаней (около 33 тысячи рублей) за версию 6/128 ГБ памяти. Более мощная модель на 8/128 ГБ обойдётся в 3 399 юаней (38 тысяч рублей), а самая топовая версия на 8/256 ГБ обойдётся в 3 699 юаней (41 тысяча рублей).

  • Redmi K30 Pro 1
  • Redmi K30 Pro 2

Также есть специальная версия Redmi K30 Pro Zoom, которая обладает более продвинутой камерой. В базовой комплектации будет предлагаться от 3 799 юаней (42 тысячи рублей).

Дата начала продаж пока неизвестна.

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