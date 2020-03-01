Появились новые подробности о Redmi K30 Pro
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Новости

Появились новые подробности о Redmi K30 Pro

Наконец-то представители Xiaomi, то есть Redmi, поделились некоторыми официальными данным о своем новом устройстве – флагманском смартфоне Redmi K30 Pro. Напомним, что это продолжатель традиций Redmi K30, который был выпущен в декабре прошлого года. Релиз же Redmi K30 Pro должен состояться уже 24 марта в Поднебесной. Все подробности сообщил сам руководитель бренда – Лу Вейбин.

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Итак, что же удалось узнать у человека, который ведет дела бренда Redmi? Вместе с датой были раскрыты результаты тестирования устройства в бенчмарке AnTuTu. Так, Redmi K30 Pro на данный момент показывает рекордные результаты: 610 296 баллов. Если брать в сравнение официального лидера рейтинга по производительности – Asus ROG Phone 2, то этот аппарат набирает «лишь» 507 284 балла.

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Что касается технических характеристик Redmi K30 Pro, то работает смартфон на чипсете Snapdragon 865, которому помогает оперативная память стандарта LPDDR5, объем внутреннего хранилища – 256 ГБ. Информация отображается на дисплее диагональю 6,6 дюймов. Основной модуль камеры получит разрешение 64 МП, питается девайс от емкого аккумулятора на 4 700 мАч с поддержкой ускоренной зарядки 33 Вт.

А вот стоимость данного девайса пока держится в секрете. Но есть некоторые намеки со стороны руководства на эту цифру. Так, один из представителей Redmi Ван Тэн сообщил, что ценник Redmi K30 Pro скорее всего превысит отметку в 430 долларов. Эта информация полностью подтверждает ранние заявления Лу Вейбинга.

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