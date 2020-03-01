Появились новые подробности о Redmi K30 Pro

Наконец-то представители Xiaomi, то есть Redmi, поделились некоторыми официальными данным о своем новом устройстве – флагманском смартфоне Redmi K30 Pro. Напомним, что это продолжатель традиций Redmi K30, который был выпущен в декабре прошлого года. Релиз же Redmi K30 Pro должен состояться уже 24 марта в Поднебесной. Все подробности сообщил сам руководитель бренда – Лу Вейбин.

Итак, что же удалось узнать у человека, который ведет дела бренда Redmi? Вместе с датой были раскрыты результаты тестирования устройства в бенчмарке AnTuTu. Так, Redmi K30 Pro на данный момент показывает рекордные результаты: 610 296 баллов. Если брать в сравнение официального лидера рейтинга по производительности – Asus ROG Phone 2, то этот аппарат набирает «лишь» 507 284 балла.

Что касается технических характеристик Redmi K30 Pro, то работает смартфон на чипсете Snapdragon 865, которому помогает оперативная память стандарта LPDDR5, объем внутреннего хранилища – 256 ГБ. Информация отображается на дисплее диагональю 6,6 дюймов. Основной модуль камеры получит разрешение 64 МП, питается девайс от емкого аккумулятора на 4 700 мАч с поддержкой ускоренной зарядки 33 Вт.

А вот стоимость данного девайса пока держится в секрете. Но есть некоторые намеки со стороны руководства на эту цифру. Так, один из представителей Redmi Ван Тэн сообщил, что ценник Redmi K30 Pro скорее всего превысит отметку в 430 долларов. Эта информация полностью подтверждает ранние заявления Лу Вейбинга.