В России стартовали продажи нового Nokia 5310

Мы все привыкли к анонсам чего-то нового. А вот представители HMD Global решили тряхнуть стариной и объявили о старте продаж в России телефона Nokia 5310. Да-да, это все тот же знакомый многим Nokia 5310 XpressMusic, только с небольшими апгрейдами. Напомним, что появился Nokia 5310 XpressMusic еще в далеком 2007 году и приобрел небывалую популярность у пользователей. Кстати, в Китае этот девайс также будет продаваться, но чуть дороже.

Так, для российских пользователей производитель подготовил две цветовых вариации: бело-красную и черно-красную. Стоимость модели Nokia 5310 – 3 990 рублей. Если говорить об особенностях телефона, то здесь стоит выделить два громких динамика, наличие специальных кнопок управления плеером, сам встроенный MP-3 плеер, FM-радио, а также стандартный разъем для наушников.

Полные технические характеристики телефона таковы. Дисплей имеет диагональ 2,4 дюйма, его разрешение 320х240 точек, технология QVGA. Память: 8 МБ ОЗУ+16 МБ ПЗУ, чипсет – MT6260A, аккумулятор емкостью 1 200 мАч, а также простая VGA-камера. Присутствует поддержка Bluetooth 3.0 и карт памяти microSD до 32 ГБ. Работает Nokia 5310 на платформе Series 30+.