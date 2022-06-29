Вышел смартфон Nokia G11 Plus с 50-Мп камерой

Компания HMD Global представила смартфон Nokia G11 Plus. Он получил 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления кадров 90 Гц. Спереди есть каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 Мп, а сзади разместилось два модуля с разрешением 50 Мп и 2 Мп.

В качестве процессора используется бюджетный Unisoc T606 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователю доступно всего 64 ГБ с возможностью расширения при помощи microSD. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Также есть Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth, NFC, FM-тюнер и 3,5-мм порт для наушников. Работает аппарат под управлением Android 12.

Стоимость Nokia G11 Plus пока неизвестна.

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