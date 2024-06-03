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В России состоялся первый углеродно-нейтральный турнир по киберспорту

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Валентин Снежин сегодня в 17:42

В Иваново на производственной площадке VOLT Energy прошел финал необычного турнира Volt Green Energy Cup по CS2 5×5, ставший первым в России углеродно-нейтральным киберспортивным мероприятием.

В финальном раунде встретились команды Pakalenie4udes и Kabardianwolves, успешно прошедшие предварительный отбор по всей стране. После нескольких часов напряженной борьбы победу одержала команда Pakalenie4udes.

Турнир Volt Green Energy Cup прошел с минимальным воздействием на окружающую среду: мероприятие обеспечивалось электроэнергией из возобновляемых источников, которую завод компании AB InBev Efes в Иваново закупает с 2021 года. Участники использовали железнодорожный транспорт для трансфера, на площадке был организован раздельный сбор отходов, а упаковка для напитков содержала переработанные материалы.

Кроме того, международная аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance, занимающаяся оценкой и сертификацией в сфере экологии и климата, подтвердила статус мероприятия.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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