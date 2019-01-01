В России растёт доля беспроводных гаджетов

Крупнейшая российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой «М.Видео—Эльдорадо» проанализировала спрос на беспроводные девайсы. Согласно их данным продажи таких устройств достигли 240 миллиардов рублей по итогам 2019 года.

Особую динамику показали беспроводные зарядные устройства и портативная акустика, а также носимые девайсы.

Продажи смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки в 2019 году штуках увеличились на 30%, а доля таких устройств достигла в натуральном выражении 10% (около 3 миллионов штук).

Самыми продаваемыми смартфона в 2019 году с зарядкой Qi стали iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 11, Samsung Galaxy S10/S10 Plus/S10e и Huawei P30 Pro. Востребованность функции связана с нежеланием зависеть от проводов и разъемов.

Спрос на беспроводные зарядные устройства увеличился на 20%. Аксессуары компактны, защищены от перегрева и доступны – средняя стоимость составляет около 3 тысяч рублей. Ассортимент повербанков расширяется, а наиболее популярными производителями 2019 года стали Samsung, Rivercase, Belkin, InterStep, Deppa, Xiaomi, Huawei, Rombica и др.

Сегмент наушников за 2019 год увеличился в количественном выражении на 8%, благодаря растущей популярности моделей с подключением через bluetooth. Полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее вчетверо, они становятся доступнее благодаря расширению ассортимента. На развитие bluetooth-сегмента влияет частичный отказ производителей смартфонов от стандартных разъемов для наушников.

На 20% увеличился спрос на компактную беспроводную портативную акустику. Средний чек вырос на 2% до 4,7 тыс. руб. Лидерство как на рынке продолжает удерживать бренд JBL.

Тренд на отсутствие проводов распространяется на другие категории, так продажи роботов-пылесосов выросли на 85%, а вертикальных пылесосов на треть.