Новое поколение портативной колонки JBL Charge 5 представлено в России

Компания HARMAN привезла в Россию новое поколение линейки портативных акустических систем JBL Charge. Пятая версия получила обновленный дизайн, дополнительный высокочастотный динамик и прирост мощности на 25%.

Новинка сохранила узнаваемый силуэт, но заметно преобразилась, получив обновленный дизайн и внушительную защиту от воды и пыли по стандарту IP67 (выдерживает погружение в воду на глубину до одного метра). Корпус отделан фирменной износостойкой тканью и дополнен резиновым элементами снизу и по торцам для надежного размещения акустической системы на скользких и гладких поверхностях.

Транслировать контент на JBL Charge 5 можно попеременно с двух устройств без проводов по Bluetooth 5.1. Для управления воспроизведением предусмотрены прорезиненные рельефные кнопки на верхней грани.

Акустическое оформление новинки заметно переработано – в дополнение к уже привычному динамику в форме суперэлипса 52х90 мм установлен 20 мм твиттер. Общая выходная мощность составляет 40 Вт RMS, что на 25% выше показателя предшественницы. Для тех случаев, когда может потребоваться больше громкости, предусмотрена технология PartyBoost, позволяющая объединить в одну сеть неограниченное количество совместимых устройств и транслировать на них музыку с одного источника.

Встроенный аккумулятор емкостью 7500 мАч рассчитан на 20 часов беспрерывного воспроизведения. Следить за уровнем заряда поможет информативная светодиодная полоска, расположенная у основания. Привычный для серии USB-порт можно использовать для восполнения энергии мобильных гаджетов. Сама акустическая система заряжается через разъем USB-C.

JBL Charge 5 представлена в белом, черном, синем, сером, розовом, сером, бирюзовом, зеленом, красном, камуфляжном цвете. Рекомендованная розничная цена JBL Charge 5 – 13 490 рублей.