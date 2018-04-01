В России появился бюджетный HONOR 20 LITE

Бренд HONOR анонсировал для России выход бюджетного HONOR 20 LITE, который продолжает флагманскую линейку HONOR 20. Смартфон обладает тройной основной камерой с разрешением 48 МП с диафгагмой F/1.8.

HONOR 20 LITE работает на процессоре 8-ядерного процессора Kirin 710, а также оснащён 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон оснащён экраном FHD+ с диагональю 6,15 дюйма и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Тонкие рамки и высокая плотность пикселей 415 ppi позволяют просматривать видео и изображения на экране HONOR 20 LITE в высоком разрешении.

Новинка доступна в четырёх цветах: сияющий ультрамарин , сине-фиолетовый, полночный чёрный и ледяной белый. Предзаказ на HONOR 20 LITE продлится с 7 по 13 февраля. В продаже смартфон появится 14 февраля по рекомендованной цене 14990 рублей.