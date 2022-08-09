В России появился триммер от realme

Бренд realme продолжает развивать направление по уходу за собой. В этот раз для российского рынка был представлен роторный триммер realme. По словам производителя он позволяет делать качественные стрижки не выходя из дома.

Триммер обладает 20 уровнями настройки длины волос с шагом 0,5 мм, что подходят для различных стилей причесок и бороды. Устройство оборудовано самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали и изготовлено из ABS-материалов.

Ёмкость аккумулятора составляет 800 мАч с возможностью использования во время зарядки через порт Type-C. Также есть блокировка от случайного включения и защита от нагревания лезвий.

Триммер realme RMH2016 уже доступен в сети DNS в черном цвете по цене 1499 руб.

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