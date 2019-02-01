В России появились новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150

В России представили два новых мобильных телефона Nokia 125 и Nokia 150. Модели выполнены в классическом стиле с кнопками и небольшим цветным дисплеем. Особых функций ожидать не стоит. Новинка предназначена для тех, кому необходимо находиться на связи и не иметь под рукой зарядное устройство.

Nokia 125 обладает цветным дисплеем на 5,4 дюйма, корпусом из пластика, джойстиком для навигации по меню, фонариком, FM-радио и легендарной игрой «Змейка». Благодаря аккумулятору на 1020 мАч и нетребовательным характеристикам, аппарат может проработать около трёх недель в режиме ожидания.

Nokia 150 представляет собой более продвинутую модель с камерой и mp3-плеером, а также с Bluetooth и слотом для карты памяти до 32 ГБ. Остальные характеристики полностью индентичный Nokia 125.

Nokia 125 будет продаваться в России за 2990 рублей, а Nokia 150 обойдётся покупателю в 3790 рублей.