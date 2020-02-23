В России открылись предзаказы на новый iPhone SE

Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.

На прошлой неделе предзаказы открылись для США, Великобритании, Италии и Франции. Сегодня очередь дошла до России. В магазинах по всему миру iPhone SE появится уже 24 апреля.

Стоимость iPhone SE второго поколения в России составляет 40, 45 и 54 тысячи рублей. В США модель обойдётся чуть дешевле – 399, 449 и 549 долларов. На выбор доступно всего три варианта расцветки – черный, белый и красный.

В США новый iPhone SE собрал максимум предварительных заказов, поэтому сроки доставки перенесли на май. В России онлайн-магазин Apple начнёт поставку ранее заказанных смартфонов с 24 по 27 апреля.