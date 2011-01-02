В России начались продажи Xbox Series X и Xbox Series S

В России, одновременно со всем миром, официально начались продажи консолей Xbox четвертого поколения: Xbox Series X – самой быстрой и мощной консоли от Microsoft, и самой компактной – Xbox Series S. Обе консоли с сегодняшнего дня доступны для покупки в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других розничных магазинах потребительской электроники и видеоигр, а также на популярных маркетплейсах. Xbox Series X поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 45 590 рублей, Xbox Series S – 26 990 рублей.

Xbox Series X оснащена сверхбыстрым SSD-накопителем на 1ТБ, позволяющим мгновенно загружать игры, 8-ядерным процессором Zen 2 и вычислительной мощностью в 12 терафлопс, что в 2 раза больше по сравнению с Xbox One X.

Xbox Series S – полностью цифровая консоль, обеспечивающая скорость и производительность по доступной цене. Она разработана для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения вплоть до 120 кадров в секунду.

Среди основных инноваций, реализованных в Xbox Series X и Xbox Series S:

Обратная совместимость – тысячи игр для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox, а также большинство игровых аксессуаров Xbox One поддерживаются на консолях нового поколения;

Xbox Velocity Architecture – технология, сочетающая в себе собственный твердотельный накопитель (SSD) и интегрированное программное обеспечение, значительно сокращающее время загрузки как в играх, так и вне их;

Quick Resume – функция, дающая возможность мгновенно переключаться между несколькими играми и продолжать наслаждаться ими ровно с того места, на котором вы закончили ранее;

Smart Delivery предоставляет пользователю возможность играть в наилучшие версии игр, доступных на их текущей консоли Xbox без дополнительной платы.

В честь официального старта продаж, команда Xbox Россия проведёт специальное пре-шоу для русскоязычного игрового сообщества с известными гостями и сюрпризами для зрителей. Трансляция начнётся 10 ноября в 20:00 МСК и пройдёт в официальном сообществе Xbox Россия во ВКонтакте.