Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В России начались продажи vivo Y20

Компания vivo объявила о старте продаж нового смартфона Y20 с 6,51-дюймовый дисплеем Halo FullView, тройной AI-макрокамерой, сканером отпечатков на боковой грани и батареей 5000 мАч.

Устройство обладает специальным режимом защиты зрения, который позволяет отфильтровывать вредный синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза во время использования.

  • Vivo Y20 3
  • Vivo Y20 2
  • Vivo Y20 1

Vivo Y20 доступен в цветах «Синий туман» и «Чёрный агат» по стоимости 13 990 рублей. В интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании данную модель можно приобрести со скидкой 1 500 рублей, по цене 12 490 рублей.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Теги: 

По теме

Комментарии

Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить