В России начались продажи vivo Y20

Компания vivo объявила о старте продаж нового смартфона Y20 с 6,51-дюймовый дисплеем Halo FullView, тройной AI-макрокамерой, сканером отпечатков на боковой грани и батареей 5000 мАч.

Устройство обладает специальным режимом защиты зрения, который позволяет отфильтровывать вредный синий свет, тем самым снижая нагрузку на глаза во время использования.

Vivo Y20 доступен в цветах «Синий туман» и «Чёрный агат» по стоимости 13 990 рублей. В интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании данную модель можно приобрести со скидкой 1 500 рублей, по цене 12 490 рублей.