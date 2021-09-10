В России начались продажи складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

С сегодняшнего дня в России стартовали продажи новейших складных смартфонов Samsung. Уже можно купить Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Итак, модель Galaxy Z Fold 3 получила защиту от воды, поддержку стилусов S Pen и невидимую фронтальную камеру под экраном. Смартфон доступен в тёмно-зелёном и чёрном цветах. Цена стартует от с 159 990 рублей за версию на 12/256 ГБ и завершается суммой в 169 990 рублей за 12/512 ГБ. При покупке можно получить в подарок годовой сертификат Samsung Care+. Также по программе обмена старого девайса на новый можно «сбить» сумму на 59 800 рублей.

Galaxy Z Flip 3 стоит от 89 990 до 94 990 за версии на 8/128 и 8/256 ГБ памяти соответственно. Есть белая, серая, черная, зелёная, бежевая, розовая и лавандовая расцветки.

Приобрести Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 можно в официальном интернет-магазине Samsung.