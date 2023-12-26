В России начались продажи Redkey R20 Pad — робот-пылесос со встроенным дисплеем в док-станции

В России начались продажи робота-пылесоса Redkey R20 Pad. Новинка предназначена для сухой и влажной уборки, а также оснащается станцией самоочистки, которая имеет встроенный 10,1-дюймовый сенсорный экран. Такое решение позволяет управлять роботом без использования смартфона или других устройств.

По словам производителя, большинство представленных сейчас на рынке пылесосов, имеют одну проблему – сильную привязку к мобильному приложению. В свою очередь они могут вызывать ошибки, как несовместимости с каким-либо смартфоном, подключение к Wi-FI, невозможность найти устройство и многое другое.

Redkey R20 Pad позволяет управлять без использования мобильного приложение за счёт встроенного 10,1-дюймового сенсорного экрана. Среди опций можно выделить запуск пылесоса, мытьё полов, сушки швабры и самоочистку.

Более того, через встроенный дисплей можно редактировать карту помещений, устанавливать запретные зоны для уборки и сообщать какую комнату нужно убрать. Также есть функции родительского контроля, которая заблокирует важные функции от детей. Общая мощность всасывания пылесоса составляет 4000 Па.

Станция оснащена резервуарами для грязной и чистой воды объемом 900 и 700 мл соответственно. Объем мешка для сбора пыли и мусора составляет 2,8 литра. Также имеется функция автоматического пополнения резервуара с водой и его электролизной стерилизации.

Сейчас Redkey R20 Pad доступен на OZON в белом цвете за 51 500 рублей.