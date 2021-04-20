В России начались продажи ноутбуков HONOR MagicBook на Intel Core 11-го поколения

Обновленные модели HONOR MagicBook работают на базе процессоров Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11-го поколения. По заявлению производителя, ноутбуки отлично подойдут дизайнерам и всем тем, кто работает с контентом, а также геймерам: новая интегрированная графика Intel Iris Xe дискретного уровня в сочетании с 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб обеспечивают игровые возможности и высокую скорость обработки изображений.

Для работы с ресурсозатратными задачами ноутбуки получили режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш Fn и P. От перегрева защищает система охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками.

Ноутбук получил батарею емкостью 56 Втч и оснащен технологией быстрой зарядки с мощностью 65 Вт, что позволяет пополнять заряд на 44% всего за 30 минут.

Цены и доступность

Ноутбуки серии HONOR MagicBook можно приобрести в официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда. Модели HONOR MagicBook 14 с процессором Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11-го поколения доступны по рекомендованной розничной цене 99 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Модель HONOR MagicBook 15 с процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения – по рекомендованной цене 89 990 рублей.