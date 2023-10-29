В России начались продажи наушников HONOR CHOICE Earbuds X5e и X5 Lite

В России стартовали продажи беспроводных наушников Honor Choice Earbuds X5e и Earbuds X5 Lite. Новинки имеют эргономичную конструкцию, качественный звук, стабильное подключение Bluetooth 5.3 и хорошую автономность.

Honor Choice Earbuds X5e получили драйверы 12 мм с подвижной диафрагмой для качественного и громкого звука с пульсирующими басами и чистыми высокими частотами. Диафрагма из жесткого композитного материала создает расширенный динамический диапазон и высокую детализацию, а передовые алгоритмы пространственного аудио добавляют звучанию еще большую глубину и мощность.

Наушники весят всего 4,5 грамма, а их вкладыши оптимально подходят к ушным раковинам. При помощи технологии низкого энергопотребления устройство может проработать до 7 часов непрерывного прослушивания музыки, общее время с подзарядкой наушников в кейсе достигает 36 часов.

Также есть два микрофона для эффективного шумоподавления во время звонков. Производитель обещает определение и выделение голоса на фоне остальных звуков с помощью интеллектуальных алгоритмов.

Вторая версия Honor Choice Earbuds X5e Lite получила крупные драйверы 10 мм с композитной диафрагмой, которые воспроизводят чистые и звонкие высокие частоты, отчетливые басы и обеспечивают сбалансированное звучание. У этой вариации также есть 2 микрофона с эффектом шумоподавления.

Время работы Earbuds X5e Lite достигает 9 часов, с подзарядкой в кейсе — до 35 часов.

В наушниках есть специальный “Игровой режим”, который отвечает за синхронизацию изображения на экране и звука. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP54.

Новинка доступна в белом и голубом цветах. Стоимость следующая:

Honor Choice Earbuds X5e — 3190 рублей;

Honor Choice Earbuds X5e Lite — 2290 рублей.