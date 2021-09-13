В России начались продажи доступных realme С25s и C21Y

Realme начала продавать в России новые смартфоны realme C25s и realme С21Y. Это апгрейд С-серии С21 и С25, отлично зарекомендовавших себя на рынке и показавших высокие продажи.

Модель C25s получила тройную AI-камеру с разрешением 48 Мп и режимом ночной съемки, емкий аккумулятор на 6 000 мА·ч с быстрой зарядкой 18 Вт, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и мощный 12-нанометровый восьмиядерный процессор Helio G85 с частотой до 2 ГГц.

Смартфон realme С21Y отличается аккумулятором емкостью 5 000 мА·ч, восьмиядерным процессором UNISOC T610, энергоэффективным графическим чипом Mali G52, 6,5-дюймовым экраном с полезной площадью 89,5% и камерой с основным модулем 13 Мп. Обе модели получили поддержку NFC.

Цена realme C25s в конфигурациях 4+64 и 4+128 Гб составляет 14 990 и 16 990 руб. Младшая модель C21Y доступна в конфигурации 4+64 Гб по цене 11 990 руб.