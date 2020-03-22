В России начали дорожать iPhone

Небезызвестный iPhone начал дорожать на российском рынке. В основном ценник поднялся от 2 до 5 тысяч рублей на все модели, исключением не стали айфоны 2017 года – iPhone 8 и iPhone X. Подорожание происходит из-за мартовского ослабления рубля.

Например, стоимость iPhone 11 в феврале составляла около 56 тысяч, а сейчас его можно приобрести от 59 тысяч. iPhone 11 Pro прыгнул с 85 до 90 тысяч рублей. Самая старшая модель iPhone 11 Pro Max теперь начинается от 99 тысяч, вместо 92 тысяч рублей.

Динамика цен на iPhone 11 Pro 64 ГБ

Один из источников сообщил, что некоторые реселлеры специально закупили партию iPhone по старой цене с целью их перепродажи по завышенной стоимости.

Стоит учесть, что если ситуация с ростом доллара сохранится, то стоимость моделей может подняться снова.