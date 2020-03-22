В России начали дорожать iPhone
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Новости

В России начали дорожать iPhone

Небезызвестный iPhone начал дорожать на российском рынке. В основном ценник поднялся от 2 до 5 тысяч рублей на все модели, исключением не стали айфоны 2017 года – iPhone 8 и iPhone X. Подорожание происходит из-за мартовского ослабления рубля.

Например, стоимость iPhone 11 в феврале составляла около 56 тысяч, а сейчас его можно приобрести от 59 тысяч. iPhone 11 Pro прыгнул с 85 до 90 тысяч рублей. Самая старшая модель iPhone 11 Pro Max теперь начинается от 99 тысяч, вместо 92 тысяч рублей.

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Динамика цен на iPhone 11 Pro 64 ГБ

Один из источников сообщил, что некоторые реселлеры специально закупили партию iPhone по старой цене с целью их перепродажи по завышенной стоимости.

Стоит учесть, что если ситуация с ростом доллара сохранится, то стоимость моделей может подняться снова.

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